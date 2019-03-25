0553 313 94 23

Muhsin Yazıcıoğlu anısına resim sergisi açıldı

Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10’uncu yılında Bilecik’te açılan resim sergisi ile anıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:21
Muhsin Yazıcıoğlu anısına resim sergisi açıldı

Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10’uncu yılında Bilecik’te açılan resim sergisi ile anıldı.


Geçirdiği helikopter kazası sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucusu ve ilk genel başkanı olan Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10’uncu yılında Bilecik’te açılan resim sergisi ile anıldı. Bilecik merkez Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi önünde BBP Bilecik İl Başkanlığı tarafından hazırlanan resim sergisine BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, BBP Merkez İlçe Başkanı Osman Soyaltın, BBP Bilecik Belediye Başkan Adayı Engin Muslu, il ve belediye meclis üye adayları ile partililer katıldı.


"Onsuz geçen 10 yıl içimizdeki ateş ilk günkü gibi"


Resim sergisi açılışı sonrası bir açıklama yapan Alperen Ocakları İl Başkan Yardımcısı Muhsin Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu’nun milyonların sevgilisi olduğunu belirterek, "Türk ve İslam coğrafyasının umudu meclisin sigortasıydı. Hainler 10 sene önce keş dağlarında sadece Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etmediler. Onlar ülkenin geleceğini mazlumların umudunu meclisin sigortasını şehit ettiler. Onsuz geçen 10 yılda ülkemizde ve İslam beldelerinde yaşananları gördükçe Muhsin başkanın şehit edilme sebeplerini daha iyi anlıyoruz. Onsuz geçen 10 yıl içimizdeki ateş ilk günkü gibi. Ancak kinimiz öfkemiz her geçen gün artmakta. Bu kinin artmasının sebebi faillerin bulunmaması ve dönemin siyasilerinin söylemleri. Ama inanıyoruz ki devletin adalet terazisi bozulsa da Allah’ın adaleti asla şaşmaz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar başta ebedi liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere onunla beraber şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, değil 10 sene 10 asır geçse de Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı ilan ediyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:21
  1. sergi
  2. resim sergisi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den tehlikeli hamle! Savaş gemileri gönderildi
    1. ABD'den tehlikeli hamle! Savaş..
    2. Antalya’da sahte ilaç ve cinsel..
    3. Yıldırım çifti Gebze-Halkalı treninde..
    4. Bakan Pakdemirli: “Darbeleri..
    5. Adana merkezli 34 ilde FETÖ’nün askeri..
    6. MHP Lideri Bahçeli Twitter'dan..
    7. Dedeleri ile birlikte yaptıkları..
    8. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    9. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    10. Kilometrelerce yoldan su taşıdılar
    11. 'Yumurta çocuk' sessizliğini bozdu:..
    12. Minikler gök cisimlerini Forum..
    13. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Çerkez..
    14. Başkan Adayı Yazıcı: ”Ceza keserek..
    15. Elif’in Düşleri Gercüşlü çocuklarla..
    16. Palancıoğlu’ndan İldem’de gönüllere..
    17. UEFA'dan Türk hakeme görev
    18. 263 adet su sayacını çalan hırsızlar..
    19. “ATM kilitlenmeleri çözüldü”
    20. Kızılay’ın geleceği Ankara’da görüşüldü
    21. Sebze kasalarında 34 kilogram..
    22. İran’daki ekonomik kriz Antalya’da 5..
    23. Muhsin Yazıcıoğlu anısına resim..
    24. İstikbal Mobilya Kayserispor, Adana..
    25. Urartu Göz’den enflasyona inat indirim..
    26. UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
    27. Van-Bahçesaray yolunun tek şeridi..
    28. Fatih Terim 'ibra' krizine el attı!
    29. Gözaltına alınan HDP’liler serbest
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!