Muhsin Yazıcıoğlu, Ahmet Türk'e böyle ayar vermişti: Çocuğu teslim etmezsen seni alırım Diyarbakır'da PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP il binası önünde bekleyişi devam ederken merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile Ahmet Türk arasında yaşanan dağa kaçırılan gencin salıverilmesi olayı tekrar gündeme geldi. İşte tüyleri diken diken eden o olay...

Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendisinden yardım isteyen bir vatandaş içinAhmet Türk'e verdiği ayar hala hafızalarımızda taze... İşte tüyleri diken diken eden o olay Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan gencin babasına, "oğlunu bulursa Muhsin Başkan bulur" telkini verilir. Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne gelen acılı baba Muhsin Yazıcıoğlu'na oğlunun "terör örgütü tarafından kaçırıldığını" söyleyip yardım ister. Yazıcıoğlu babaya oğlunun bulunacağına dair söz verir. "Kameraları kapatın" Yazıcıoğlu görüşmenin ardından Meclis'te koruma amirlerine 5 dakika kameraları kapatın talimatı verir ve o zamanki adıyla HADEP'in Meclis odasının kapısında korumalarının yanında Ahmet Türk'e elinde kaçırılan gencin ismi yazılı notu uzatır ve Türk'e, "Bir kaç saat içinde bu genç teslim edilmez ise Ahmet Bey seni alırım" ifadelerini kullanır. Olayın üzerinden bir saat geçmeden Muhsin Yazıcıoğlu, Meclis lokantasında yemek yediği esnada Tunceli valisinden telefon gelir. Vali, "Başkan genci teslim ettiler" der.

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