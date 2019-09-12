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Muhsin Yazıcıoğlu, Ahmet Türk'e böyle ayar vermişti: Çocuğu teslim etmezsen seni alırım

Diyarbakır'da PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP il binası önünde bekleyişi devam ederken merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile Ahmet Türk arasında yaşanan dağa kaçırılan gencin salıverilmesi olayı tekrar gündeme geldi. İşte tüyleri diken diken eden o olay...

12 Eylül 2019 Perşembe 15:59
Muhsin Yazıcıoğlu, Ahmet Türk'e böyle ayar vermişti: Çocuğu teslim etmezsen seni alırım

Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendisinden yardım isteyen bir vatandaş içinAhmet Türk'e verdiği ayar hala hafızalarımızda taze...

İşte tüyleri diken diken eden o olay

Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan gencin babasına, "oğlunu bulursa Muhsin Başkan bulur" telkini verilir. Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne gelen acılı baba Muhsin Yazıcıoğlu'na oğlunun "terör örgütü tarafından kaçırıldığını" söyleyip yardım ister. Yazıcıoğlu babaya oğlunun bulunacağına dair söz verir.

"Kameraları kapatın"

Yazıcıoğlu görüşmenin ardından Meclis'te koruma amirlerine 5 dakika kameraları kapatın talimatı verir ve o zamanki adıyla HADEP'in Meclis odasının kapısında korumalarının yanında Ahmet Türk'e elinde kaçırılan gencin ismi yazılı notu uzatır ve Türk'e, "Bir kaç saat içinde bu genç teslim edilmez ise Ahmet Bey seni alırım" ifadelerini kullanır.

Olayın üzerinden bir saat geçmeden Muhsin Yazıcıoğlu, Meclis lokantasında yemek yediği esnada Tunceli valisinden telefon gelir. Vali, "Başkan genci teslim ettiler" der.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:59
  1. Tunceli
  2. Muhsin Yazıcıoğlu
  3. Ahmet Türk
  4. Büyük Birlik Partisi
  5. Meclis

YORUM YAZ

  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ3 dk önce
    VATAN SEVDALISI MUHSİN BEYİ SAYGI İLE ANIYORUZ. ALLAH RAHMET EYLESİN.
  • AhmetAhmet6 dk önce
    Reisten sonra gönlümün kalbimin aklımın Başkanımız olarak sindiği adamdı Allah Rahmet etsin Muhsin Başkana...
  • mehmetmehmet9 dk önce
    Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın.
  • kiowakiowa9 dk önce
    Türkiye de işler böyle yürür..Çünkü Devlet,Dedvlet porganları ,Devlet adına iş yapanlar bir şey yapmadığı için, kanunlar işletildemiği için herkes jendi kanununu uyguluyor veya uygulamaya çalışıyor..

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