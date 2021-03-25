Muhsin Başkan’ı rahmetle anıyoruz

'Bir kar tanesi olsam Mekke’ye düşmek isterdim’ diyerek Allah’a ve O’nun Resulüne olan bağlılığını ikrar eden, dürüstlük abidesi, dik duruşun simgesi şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nu, şehadetinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle yad ediyoruz. 25 Mart 2009’da partisinin seçim çalışmaları için Kahramanmaraş’tan Yozgat’a giderken helikopterinin şüpheli bir şekilde düşmesi sonucu şehadet şerbetini yudumlayan Yazıcıoğlu, Türk siyasetinin ve imanlı gençliğin sembol şahsiyetlerinden biri oldu. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili arama kurtarma davasında dönemin Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek’e “görevi kötüye kullanma” suçundan 1 yıl 2’şer ay hapis cezası verilirken, 6 sanık ise beraat etti. Kazadaki FETÖ parmağının tamamen ortaya çıkarılması için ise yargılamalar devam ediyor. Yazıcıoğlu’nun dava ve yol arkadaşları, şehadetinin yıl dönümünde gazetemize konuştu.

Adı gibi güzeldi, mertti

Türkiye Yazarlar Birliği eski Başkanı Muzaffer Doğan, “Muhsin Yazıcıoğlu bir yiğit adamdı, mertti. Adı gibi güzel ve iyiydi. Muhsin isminin tüm özelliklerini üzerinde taşıyordu” ifadelerini kullandı. Yazıcıoğlu’nun inandığı yolda eğilmediğini kaydeden Doğan, “Eğilmeyen, bükülmeyen bir yapısı vardı. İnandığı yolda milim taviz vermeyen mert bir dava adamıydı. Yerliydi, bizdendi, bizden biriydi. Buram buram Anadolu’ydu. Üzerinde Anadolu’nun kokusunu taşıyordu, dava ve fikir adamıydı. Bedel ödemekten çekinmedi. Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Şehitler kervanında bir yiğit

Araştırmacı yazar Ercan Çifci ise “O Muhsin Başkandı. Anadolu büyüklüğündeki dava taşı sırtında idi. Bir Eylül sabahı ruhunu satmış cuntacılar vatanın üstüne bir karabasan gibi çöktüğünde nerden bilebilirdi 7,5 yıl suçsuz yere zindanlara tıkılacağını, işkencelerden geçeceğini ve hiç ceza almadan çıkacağını” şeklinde konuştu. Yazıcıoğlu’nun ömrünü milletin inançlarını Meclis’e taşımaya adadığını kaydeden Çifci, “Milletin inançlarını Meclis’e taşımak için 1991’de Sivas’tan milletvekili seçildi. Türk’ü, ruh kökü İslam’dan koparmak isteyenlere karşı yılmadan mücadele etti. 28 Şubat darbesine “Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam” diyerek karşı çıktı. Sadece düşmanını belirlemedi, “Firavun’a karşı çıkmak yetmez, Musa’nın yanında olmak gerekir!” dedi. Çifci, “Davasından taviz vermeden yürüdü. Fakat İslam ve Anadolu düşmanları bu yürüyüşten rahatsız oldu, ürktü. FETÖ ihanet şebekesi tetikçiliği ile bir suikast tertip ettiler. Rahmet ve hürmetle. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Alperence yaşadı

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican ise, “Muhsin Başkan, genç yaşlarda Türk-İslam davamıza sevdalanarak; sevdasını yeryüzüne hakim kılmak için sisteme ve baskılara boyun eğmemiş, davası uğrunda birçok çile, acı ve ıstıraplara duçar olmuş, makam, mevki ve siyasi ikbal peşinde olmamış, zindanlarda her türlü işkenceye göğüs germiş, idamla tehdit edilmiş lakin tek bir dava arkadaşını satmamış, yolda bırakmamıştır” dedi. Yazıcıoğlu’nun, Türk İslam dünyasının geleceği için kendi varlığını feda etmeyi hayat düsturu olarak gördüğünü kaydeden Mican, “O aldatmamış, aldanmamış, onurlu, şerefli, ilkeli, haysiyetli, izzetli, faziletli, erdemli yaşayışını şehitlikle taçlandırmış ilim irfan erkanı, örnek şahsiyet, bilge alperendir. Muhsin Başkanımız, devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, Türk İslam dünyasının geleceği için kendi varlığını feda etmeyi hayat düsturu olarak görmüştür. Yüce Allah, bize yakın vakitte şehit liderimizin katillerinden hesap sormayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.