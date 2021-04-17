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Gündem Mührü kırılan batakhaneye polis baskını
Gündem

Mührü kırılan batakhaneye polis baskını

Konya’da daha önceden mühürlenen eğlence mekanına baskın yapan polis, mührü kırılarak usulsüz hizmete açılan mekanda 53 kişiyi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 22:30:00 -
Mührü kırılan batakhaneye polis baskını

Edinilen bilgiye göre, daha önce usulsüz çalıştırma gerekçesi ile mühürlenen gece kulübünün faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşan Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanını takibe aldı. Takipte kulübün müşteri aldığı ve hizmet verdiğini tespit eden polis ekipleri dün gece saat 23.30 sıralarında Konya 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin arama kararına istinaden harekete geçti. Eğlence mekanına ulaşmak için birçok kapının geçildiği ve bodrum kata inilen mekanda 53 kişi yakalandı.

Tek tek GBT kontrolünden geçirilen 53 şahsa sosyal mesafe ihlali ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan ceza tatbik edildi. Eğlence mekanı hakkında yapılan incelemede daha önce usulsüz çalıştırma nedeniyle mühürlendiği ve mührün kırılarak yeniden hizmet vermeye başladığı belirlenirken, gerçekleştirilen baskında içeride tütün tüketimine izin verildiğinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, alkol tüketiminin yapıldığı görülen ve TAPDK ile canlı müzik yayın belgesinin olmadığı tespit edilen eğlence mekanına farklı maddelerden ayrıca cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu olduğu belirlenen A.V.K. ise “Mühür Bozma ve Bulaşıcı Hastalık Tedbirlerine Aykırı Davranma” suçlarından işlem yapılmak üzere nöbetçi savcı talimatı ile Özalkent Polis Merkezine götürüldü. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri Selçuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yeniden mühürlendi.

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