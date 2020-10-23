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Siyaset Muhittin Böcek'ten kötü haber
Siyaset

Muhittin Böcek'ten kötü haber

Koronavirüs tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun kritik olduğu, vücudundaki enfeksiyon bulgularının devam ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:47:00 -
Muhittin Böcek'ten kötü haber

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. 2 aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in enfeksiyon bulgularının olduğu açıklandı.

Durumu kritik

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden, Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır" denildi.

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Yorumlar

Millet

Ben Ak parti ve Reise oy veren bir milliyetçiyim. Sayın M. Böcek için dua ediyorum. Çünkü adam gibi adam , millete hizmet eden bir adam, sadece yanlış partiyi seçmiş. Allah acil şifalar versin. Bundan önceki chp li başkanın beş senede yapmadığı hizmeti bir senede yaptı
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