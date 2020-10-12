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Siyaset Muhittin Böcek'in son durumu açıklandı
Siyaset

Muhittin Böcek'in son durumu açıklandı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:12:00 -
Muhittin Böcek'in son durumu açıklandı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiğini, sağlık durumunda kötüye giden bir durumun bulunmadığını belirtti.

Cihaza bağlı olan Böcek'in, "Uyandırıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ve şu an için uyandırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Böcek'in sağlık durumunun geçen haftaya göre çok daha iyi olduğu, farklı olarak sadece ECMO cihazından ayrıldı kaydedildi.

36 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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