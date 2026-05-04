Muhittin Böcek’in gelini itiraf etti! Ver parayı kap adaylığı

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde kurulan rüşvet, irtikap ve para aklama düzeni, bizzat ‘aile içinden’ gelen itiraflarla yerle bir oldu. Tutuklanan gelin Zuhal Böcek’in savcılık ifadesi, CHP’de koltukların nasıl mezata çıkarıldığını ve halkın kaynaklarının şahsi servetlere, uyuşturucu ve lüks yaşama nasıl kurban edildiğini gözler önüne serdi.

"PARA VERİP ADAY OLDU"

Zuhal Böcek’in ifadesindeki en can alıcı nokta, CHP’nin aday belirleme sürecindeki "duygusal" ilişkiler oldu. Gelin Böcek, kayınpederi Muhittin Böcek’in hem geçmişte hem de son dönemde para vererek aday olduğunu açıkça beyan etti.

CHP’de liyakat değil, "valizdeki para" konuşuyor. Antalya’daki bu adaylık ticareti, partinin genel merkezine kadar uzanan kirli bir ağın varlığını bir kez daha tescilledi.

Para verilerek alınan adaylıkların bedeli, göreve gelindikten sonra halkın 113 milyon lirasının hortumlanmasıyla ödendi.

Şüpheli Zuhal Böcek, ifadesinde şunları kaydetti:

"Muhittin Böcek'in adaylık süreciyle ilgili olarak 'Antalya'da parayla aday olduğuna' ilişkin söylentiler hep vardı. Önceki belediye başkanlığı döneminde de aday olmak için para verdiğini, son dönemde de para vererek aday olduğunu duydum. Ancak bunlara ilişkin somut bir bilgim ya da duyumum yoktur. Bu konuda Gökhan da bana bir şey söylemedi. Mesajlarım ortadadır. Gökhan'ın yaptığı şeyleri anlatacağımı mesajlarda da kendisine söyledim. Bu konuda bir bilgim olsaydı mesajlarda bunu da Gökhan'a söylerdim. Benim ve yakınlarımın üzerine kayıtlı araç ve taşınmazlarla ilgili samimi beyanda bulundum, kaynağını söyledim. Mal varlığı değerlerini aklama suçlamasını kabul etmiyorum."