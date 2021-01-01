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Ekonomi Muhasebecilerin ücret tarifeleri belirlendi
Ekonomi

Muhasebecilerin ücret tarifeleri belirlendi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 02:08:31 -
Muhasebecilerin ücret tarifeleri belirlendi

ANKARA (AA) - Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerinin 2021 yılında uygulayacakları asgari ücret tarifesi belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"ne ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2021'den itibaren meslek mensupları, firmanın bulunduğu il, çalıştırılan işçi sayısı, tutulan defterin türü ve sektörler dikkate alınarak 76-1775 lira arasında değişen tutarlarda defter ücreti alacak.

İşletme sahipleri gelecek yıl Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi için 115 ila 582 lira arasında, Kurumlar Vergisi Beyannamesi için 458 ila 582 lira arasında, diğer beyannameler için ise 29 ila 391 lira arasında ücret ödeyecek.

Öte yandan, muhasebeci ve yeminli mali müşavirlerin, firmaların kuruluş işlemleri, adres, pay devirleri, ana sözleşmeyle ilgili değişiklikler ile diğer değişikliklere ilişkin alacakları asgari ücretler de güncellendi.

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