Muhasebeci ve mali müşavirlerin sıkıntısı çok

SAMSUN (İHA) – Samsun Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hayrul Kayar, muhasebecilerin büyük sıkıntılarının olduğunu belirterek, ülke genelinde 6 muhasebecinin iş stresi ve yoğunluğundan dolayı görevi başında hayatını kaybettiğini söyledi.

Her yıl 1-7 Mart arası "Muhasebeciler Haftası" olarak kutlanıyor. Samsun Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri de Anıt Park’ta tören düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Törenin ardından konuşan Hayrul Kayar, “1-7 Mart arası Muhasebe Haftası olarak kutlanıyor. Her sene kutladığımız bu haftayı bu sene biraz buruk kutluyoruz. Maalesef Türkiye genelinde 6 arkadaşımız görev başındayken hayatını kaybetti. Bürokratik angaryalar o kadar arttı ki meslektaşlarımız çalışırken kalp krizi ve beyin kanaması geçirmek suretiyle rahmetli oluyor. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi mevzuatın çok sık değişmesidir. Bunların takibi, büyük sıkıntı oluşturuyor. Ardından hemen hemen her türlü hatanın hiçbir türlü düzeltme şansı yok. Meslektaşlarımız sürekli cezalarla karşı karşıya. Bunun yanında yapay zeka hayatımıza giriyor ama bunlar hayatımıza yeterli alt yapı olmadan girdiği için de meslektaşlarımız üzerinde çalışma yapmakta zorlanıyor. Bir de emeğimizin karşısında zorlanıyoruz. Yaptığımız mesaiye göre aldığımız ücretler çok düşük. Bu konuda tahsilat sıkıntısı yaşıyoruz” dedi.