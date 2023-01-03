Muhasebeci Kenan'ın Anadolu Ajansı isyanı! 'Erdoğan'ı takip ediyorsunuz beni etmiyorsunuz'

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Büyükelçilik görevindeyken kendini "Muhasebeci Kenan" olarak tanıtmasıyla hafızalara kazınan Öztürk Yılmaz cesaretten dem vurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saygısız ifadeler kullandı.

Anadolu Ajansı'na yönelik eleştirisinde ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendini kıyaslayan Yılmaz, "Etkinliklere çıkıyoruz, Anadolu Ajansı'nı arıyoruz, gelmiyorlar. Neymiş, 'abonelik yapın'. Aboneliği Erdoğan'dan istiyor musunuz siz? Erdoğan abonelik mi yapıyor? Utanmazlığın anlamı yok. Herkes haddini bilecek." dedi.

Çirkin bir üslupla Erdoğan'a seslenen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Bak Erdoğan sana sesleniyorum. Sen beni iyi dinle. Sen beni bilirsin. Benim kimseden korkum yok. Sen beni bürokrasiden çok iyi bilirsin. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Bunu iyi bil. Sen ateşle oynuyorsun.