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Gündem Muharrem’den CHP’nin teklifine cevap
Gündem

Muharrem’den CHP’nin teklifine cevap

Kumar masasına geri dönen Meral Akşner'in hamlesi sonrası, bir hamlede CHP'den Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için gelmişti. CHP'nin, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye milletvekilliği teklifi götüreceği öne sürüldü. İnce iddiayla ilgili, "Dereyi görmeden paçaları sıvamam" dedi. Akşener de dün İnce'yle birlikte yol yürümek istediğini söylemişti.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 11:01:00 -
Muharrem’den CHP’nin teklifine cevap

Seçime sayılı günler kala Ankara'da kulisler oldukça hareketli. 

CHP'nin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye teklif götüreceği öne sürüldü. 

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, İnce'nin CHP sıralarından aday gösterilmesiyle ilgili teklifin dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildiğini kaydetti. 

İddiaya göre, teklifi Kılıçdaroğlu'na ileten isimler CHP’nin eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin. Kılıçdaroğlu Öymen'le Çetin'in teklifine sıcak baktı. 

Önümüzdeki günlerde CHP temsilcilerinin Memleket Partisi ile temasa geçeceği öne sürüldü. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muharrem İnce'nin de iddiaya ilişkin, "Dereyi görmeden paçaları sıvamam" yanıtı verdiği öğrenildi. 

AKŞENER: İNCE'YLE BERABER YOL YÜRÜMEYİ İSTERİM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün yaptığı açıklamada, "Bir ve beraber yol yürümeyi isterim, kimseyi incitmemeye çalışırım. Muharrem İnce'ye saygım sonsuzdur" demişti.

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