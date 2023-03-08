Muharrem’den CHP’nin teklifine cevap
Kumar masasına geri dönen Meral Akşner'in hamlesi sonrası, bir hamlede CHP'den Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için gelmişti. CHP'nin, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye milletvekilliği teklifi götüreceği öne sürüldü. İnce iddiayla ilgili, "Dereyi görmeden paçaları sıvamam" dedi. Akşener de dün İnce'yle birlikte yol yürümek istediğini söylemişti.
Seçime sayılı günler kala Ankara'da kulisler oldukça hareketli.
CHP'nin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye teklif götüreceği öne sürüldü.
TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, İnce'nin CHP sıralarından aday gösterilmesiyle ilgili teklifin dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildiğini kaydetti.
İddiaya göre, teklifi Kılıçdaroğlu'na ileten isimler CHP’nin eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin. Kılıçdaroğlu Öymen'le Çetin'in teklifine sıcak baktı.
Önümüzdeki günlerde CHP temsilcilerinin Memleket Partisi ile temasa geçeceği öne sürüldü.
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Muharrem İnce'nin de iddiaya ilişkin, "Dereyi görmeden paçaları sıvamam" yanıtı verdiği öğrenildi.
AKŞENER: İNCE'YLE BERABER YOL YÜRÜMEYİ İSTERİM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün yaptığı açıklamada, "Bir ve beraber yol yürümeyi isterim, kimseyi incitmemeye çalışırım. Muharrem İnce'ye saygım sonsuzdur" demişti.