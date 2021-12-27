Muharrem Sarıkaya'dan flaş karar!

Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, bir röportaj gerçekleştirdiği sırada, ses ayarını yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı.

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Sarıkaya'ya büyük tepki gösterildi.

"Kendimi kaybettim" savunması

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve "Kendimi kaybettim" diyen Sarıkaya'nın özrü de tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Sarıkaya'nın yaptığının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

İstifa etmek zorunda kaldı

Tüm bu gelişmelerin yaşanmasının ardından Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Söz konusu istifa, Habertürk tarafından da doğrulandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden de istifa etti

Tepkilerin odağındaki Muharrem Sarıkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa ettiğini duyurdu. Sarıkaya, İHA muhabiri Ahmet Demir'e, ani ve ölçüsüz bir harekette bulunduğunu ancak bunu bilinçli şiddet uygulamadığını belirterek, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun, 42 yıllık meslektaşı hakkında isnat ettiği hükme ulaşmadan önce, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ni anımsaması gerekirdi" dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kendisine yönelik tutumunu eleştiren Sarıkaya, "Yönetim Kurulunuz savunmaya ihtiyaç duymadan, 'Hakaret etmeniz, tokat atmanız…' diyerek hüküm veriyor. Kitlelerdeki zihniyetin tekleşmesi kanununun, TGC yönetimine de hâkim olduğuna tanıklık ediyorum" görüşünü dile getirdi.