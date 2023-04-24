'Muharrem İnce'ye oy vereceğim' dedi, HDP'li 'davarın' saldırısına uğradı!
Seçimlere az bir süre kala muhabirler sokak röportajlarında seçim anketinin nabzını tutuyor. Ancak genç, röportaj esnasında sözlü saldırıya uğradı.
Seçimlere az bir süre kala muhabirler sokak röportajlarında seçim anketinin nabzını tutuyor. Ancak genç, röportaj esnasında sözlü saldırıya uğradı.
Türkiye yeni dönem seçimlerine 21 gün kaldı. Medyascope'un yaptığı seçim anketinde kürt olduğunu belirten bir genç Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyledi.
Ancak genç, röportaj esnasında sözlü saldırıya uğradı. Amcasının şehit olduğunu söyleyen gence sokaktan geçen bir şahıs, "İnce kimdir oğlum HDP'ye versene, benim dayım dağda. Aslını inkar etme." sözlerini sarf etti.