Muharrem İnce'ye operasyon çekmişlerdi! 'Ankara Kuşu'nun karısı çıkan Fatma Yavuz kumpasçı kocası için adalet dilendi

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14 Mayıs seçimleri öncesi, terör örgütü PKK'nın da destek çağrısında bulunduğu Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birleşmediği için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye operasyon başlatıldı.

FETÖ'cüler tarafından kaset kumpasıyla karşı karşıya kalarak tehdit edilen Muharrem İnce, CHP'nin de baskısına daha fazla dayanamayarak seçime saatler kala adaylıktan çekildiğini ilan etmişti.

'Ankara Kuşu' tutuklandı

Muharrem İnce'nin kendisine yönelik tehdit ve şantajların olduğuna dair açıklamasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar da gözaltına alındı. Siyasilere operasyon çekerek seçimlere yön vermeye çalışan ve milleti algı operasyonlarıyla kandıran Yaşar, Şantaj, Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarının tamamından ayrı ayrı tutuklandı.

Başkasının karısı mağdur olurken neredeydin?

FETÖ'den ve muhalefetten aldığı talimatlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek gayesiyle gözünü karartan 'Ankara Kuşu' gayriahlaki yollara başvururken, kendisini gizleyerek sinsice olanları uzaktan seyreden Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ise Yaşar'ın karısı olduğunu açıklayıp Twitter hesabından kocası için 'adalet' istedi.

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İnce'ye kaset kumpası yapılırken karısını, çocuğunu, ailesini düşünmeyen Fatma Yavuz, cinsiyeti üzerinden mağdur edebiyatı yaparak 'çocukları için mücadele edeceğini' söyledi.

Yavuz, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Eşim Oktay Yaşar (@ankara_kusu) tutuklandı.

Bu hukuk dışı uygulamalar son bulana, bu düzen değişene dek KADIN BAŞIMA DİMDİK AYAKTA durarak, eşim için, çocuklarım için mücadelemi sürdüreceğim.

Kocası Yaşar, 'Ankara Kuşu' hesabından Muharrem İnce'ye operasyon çekerken, Yavuz'un profil hesabındaki fotoğraflarda görüldüğü üzere Kılıçdaroğlu ile olan yakınlığı ise dikkat çekti.