Muharrem İnce'ye kaset kumpasında sıcak gelişme!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bize katıl" çağrısına karşılık vermeyince muhalefetin "hain" ilan ettiği Muharrem İnce, seçime 3 gün kala kendisine yönelik kaset kumpası sebebi ile adaylıktan zorla geri çektirildi.

İnce’ye yönelik sosyal medya platformunda çıkan iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, "Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan" şüpheli olarak yer aldı.

'Özel hayatı ifşa' suçundan yargılanacaklar!

Sanıklar hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlarından 9’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklardan Mehmet Galoğlu hakkında ise suçu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle ceza artırımı istenirken iddianame Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.