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Medya Muharrem İnce'ye hiç çalışmadığı yerden soru! Kesin afallayıp kalacak
Medya

Muharrem İnce'ye hiç çalışmadığı yerden soru! Kesin afallayıp kalacak

Muharrem İnce'ye "Mayıs ayında bir anket yaptıracağınızı ve 'boyunuzun ölçüsünü alacağınızı' söylemiştiniz" hatırlatmasında bulunan Engin Ardıç, "Mayıs ayı geldi gidiyor, bu anketi yaptırdınız mı? Sonuç nedir?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 11:58:00 -
Muharrem İnce'ye hiç çalışmadığı yerden soru! Kesin afallayıp kalacak

Muharrem İnce'ye "Mayıs ayında bir anket yaptıracağınızı ve 'boyunuzun ölçüsünü alacağınızı' söylemiştiniz" hatırlatmasında bulunan Engin Ardıç, "Mayıs ayı geldi gidiyor, bu anketi yaptırdınız mı? Sonuç nedir?" diye sordu. Ardıç, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

 

"Sayın Muharrem İnce...

Sayın genel başkan...

Mayıs ayında bir anket yaptıracağınızı ve "boyunuzun ölçüsünü alacağınızı" söylemiştiniz. Deyim size aittir, ben uydurmadım.

Mayıs ayı geldi gidiyor, bu anketi yaptırdınız mı?

Sonuç nedir?

Hazirana kadar sonucu açıklamanızı istirham ederim, kamuoyu bekliyor."

 

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