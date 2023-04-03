Muharrem İnce'ye "Hassi..tir" demişti! O isimden büyük pişkinlik

Daha birkaç gün önce, "Ben yüzde 60 oy alırım, halk benim arkamda" diyen Muharrem İnce'ye "Hassi..tir lan. 'Yürü git' derler adama" diye galiz bir küfür eden Can Ataklı, Tayyip Erdoğan'a üslup dersi vermeye yeltendi. CHP amigosu Ataklı, Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesindeki yazısında, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Yıllar sonra “Erdoğan dönemi siyasi ortamından aklınızda kalan ne var?” diye sorsalar kuşkusuz şu cevabı veririm;

“Kibir, güç sarhoşluğu, kabalık, toplumu ayrıştırma ve hakaret.”

Erdoğan’ın çok kaba ve hakaretlerle dolu üslubu AKP’nin bütün birimlerine aynen yansıyor. Kendilerinden olmayan kim varsa ağızlarından çıkan ilk söz “Sen kimsin, sana mı soracağız, sen karışma” gibi zarif! kelimeler oluyor. Hiçbir eleştiri kabul etmedikleri gibi beğenmedikleri bir şey söyleyenlere karşı hemen aşağılama yöntemi kullanıyorlar. (...)"

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