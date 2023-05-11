Muharrem İnce’ye flaş çağrı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın…

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Adaylıktan çekilsin, seçmenlerini serbest bıraksın" çağrısını yaptı.

Tuna yazısında, "İnce ayrıca CHP İttifakı'nın FETÖ'yle iç içe geçtiğini söylüyor. Haksız mı? Her şey ortada. FETÖ boşuna mı son günlerde tweetleri ikiye katladı.Bir de mealen şunu dillendiriyor: Ekonominin canına okuyan Babacan'la, Suriye'yi başımıza bela eden Davutoğlu'yla, kumpas döneminin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le, FETÖ'cüleri emniyete dolduran eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le kime karşı neyin mücadelesini vereceksiniz? İnce seçimden çekildiğinde bu sorular yok mu olacak?PKK ve FETÖ'nün kime karşı olduğunu insanlar görmüyorlar mı sanıyorlar? Beklentileri nedir? İnce adaylıktan çekilince, seçmenleri, Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı uğruna, müstevlilerin ve taşeronlarının (PKK ve FETÖ) açıkça desteklediği CHP İttifakı'nın adayına mı oy verecekler? Madem öyle, benim de İnce'ye bir çağrım var: Adaylıktan çekilsin, seçmenlerini serbest bıraksın. Başkan Erdoğan'ın işi birinci turda açık ara kazanmasına engel olmasın." ifadelerini kullandı.



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