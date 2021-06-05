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Siyaset Muharrem İnce'nin tartışma başlatan sözleri: Kürtçe eğitim pedagojiye uygun değil
Siyaset

Muharrem İnce'nin tartışma başlatan sözleri: Kürtçe eğitim pedagojiye uygun değil

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, anadilde eğitimin siyasetçilerin işi olmadığını ve Kürtçe eğitimin pedagojiye uygun olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 16:16:00 - 2021-06-05 16:24:37
Muharrem İnce'nin tartışma başlatan sözleri: Kürtçe eğitim pedagojiye uygun değil

Ana dilde eğitimin pedagojik olarak tartışılması gerektiğini söyleyen Muharrem İnce, Kürtçe eğitimin pedagojiye uygun olmadığını söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalari, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"Kürtçe eğitim pedagojiye uygun değildir"

Nagehan Alçı'nın HDP tabanının önemli bir kısmının ana dilde eğitim talep ettiğini hatırlatması üzerine Muharrem İnce, "Ana dilde eğitim talebi siyasetçilerin konuşacağı bir iş değil. Herkes haddini bilsin. Ana dilde eğitim konusu önce eğitimcilerin konuşacağı bir iş. Onlara oy kazandırmak için Kürt çocuklarına ziyan ettirmeyeceğiz. Pedagojik tartışacağız.

Bu ana dilde eğitim, gazetecilerin siyasetçilerin konuşacağı bir konu değil. Kürt çocuğu benim de çocuğum. Onlar bu memleketin evladı. Önce pedagojik tartışacağız. Pedagojiye uygunsa, bilin ki üniter devlete de uygundur. Ama pedagojiye uygun değildir. Neden değildir? Şöyle; fiziği, matematiği Kürtçe anlatalım demek, 'Ey Kürt kızı, delikanlısı, sen doktor ol ama İzmir'de görev yapama, Hakkari'de kal' demektir. Bunu o çocuklara yapamayız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepkiye neden oldu

Bu sözler üzerinden başlayan tartışmalar, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tepkiler üzerine Muharrem İnce bir açıklama daha yaptı.

İnce, "Anadilde eğitim tartışması siyasetçilerin değil, eğitimcilerin işidir. Dediğim bundan ibarettir. Çekin ellerinizi çocukların üzerinden." dedi.

 

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Yorumlar

Koraty

Sevsek te sevmesek te, Adam hakli kardeslerim.
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ÜMÜT

İşte gerçek CHP zihniyeti tarihten gelen Kürtlere yaklaşımı ve bakış açısı 
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