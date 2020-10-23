  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Muharrem İnce’nin ‘sansür’ tepkisine CHP’den cevap
Siyaset

Muharrem İnce’nin ‘sansür’ tepkisine CHP’den cevap

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’li Muharrem İnce’nin Bekir Coşkun'un cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu sırada çekilen fotoğraftan kendisinin çıkarıldığını söyleyerek CHP’yi eleştirmesine tepki gösterdi. Öztrak “Bu kesilmiş bir resim değil, o açıdan çekilmiş bir resim. Videoda ise etrafındaki diğer kimselerin de resimleri ortada. Ben bunu bir eleştiri fırsatı olarak görüp partiyi eleştirmeyi doğru bulmuyorum.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:17:00 -
Muharrem İnce’nin ‘sansür’ tepkisine CHP’den cevap

CHP'li Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun’un cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu sırada çekilen fotoğraftan kendisinin çıkarılmasına tepki göstererek, “Çok merak ediyorum. Böyle bir anlayış acaba Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde kazanmamı istemiş midir, oy vermiş midir? O fotoğrafın kesilmesi talimatını veren kişilere teşekkür ediyorum ben aslında. Partide bölücünün kim olduğunu gösterdikleri için” açıklamasını yapmıştı.

"O açıdan çekilmiş bir resim"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İnce’nin açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bu kesilmiş bir resim değil, o açıdan çekilmiş bir resim. Videoda ise etrafındaki diğer kimselerin de resimleri ortada. Ben bunu bir eleştiri fırsatı olarak görüp partiyi eleştirmeyi doğru bulmuyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti
Dünya

Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 4 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
Trump-Biden tartışmasında bomba açıklamalar
Dünya

Trump-Biden tartışmasında bomba açıklamalar

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Joe Biden, son kez TV ekranında karşı k..
AFAD'dan tüyler ürperten paylaşım! Türkiye’ye ‘hazır ol’ mesajı
Gündem

AFAD'dan tüyler ürperten paylaşım! Türkiye’ye ‘hazır ol’ mesajı

AFAD'dan tüyler ürperten deprem haritasını yayınladı. Türkiye'de 10 ayda 20 bine yakın deprem oldu.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay