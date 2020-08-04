Muharrem İnce’nin partisinde hangi isimler kimler olacak?
Muharrem İnce'nin partisinde kimler var? Yeni parti kurmak için değerlendirmeler yapan Muharrem İnce’nin partinin ilkelerini belirlediği gelen son dakika haberleri arasında. 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçimlerde partisinden fazla oy alan Muharrem İnce seçimin akşamında bir sonraki seçimde yine cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun son kurultayda CHP içindeki muhaliflerin üzerine çizmesi sonrası Muharrem İnce harakete geçti. Muharrem İnce’nin yeni partiyi yılbaşında kuracağı söylenirken, Muharrem İnce’nin yeni partisinin ismi ne olacak, Muharrem İnce’nin partisinde kimlerin yer alacak, Muharrem İnce’nin partisinde hangi isimler kimler olacak? Soruları da merak edilmeye başlandı.
Muharrem İnce’nin yakın çevresine kuracağı partinin ilkeleri de gelen iddialar arasında. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İnce'ye yakın kaynaklarla görüştü ve İnce'nin “Parti kuracağım” dediğini söylediğini aktardı. İnce'nin çalışmalarını Yalova'da sürdürdüğünü belirten Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce’nin kuracağı partinin ilkelerini şöyle sıraladı:
Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti hiç siyaset yapmamış, alanında uzman olan yeni isimler tarafından kurulacak.
CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin ekibinin kurduğu parti görünümü verilmeyecek. Partide eski CHP’li sadece Muharrem İnce olacak. Bu aynı zamanda CHP’ye yönelik bir eleştiriyi de içeriyor. Partinin omurgasının bir yerlere kaydığı iddiasını taşıyor.
Partinin bir ayağı Kandil’de, bir ayağı Ankara’da, bir ayağı Moskova’da, bir ayağı İran’da, bir ayağı Brüksel’de olmayacak. İki ayağı da Ankara’da olacak.
Yeni parti Türkiye’ye hitap edecek. Sağ-sol, Alevi-Sünni, başörtülü-başı açık gibi bir kaygısı olmayacak.
Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak bir parti olacak.