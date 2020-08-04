Muharrem İnce’nin partisinde hangi isimler kimler olacak?

Muharrem İnce’nin yakın çevresine kuracağı partinin ilkeleri de gelen iddialar arasında. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İnce'ye yakın kaynaklarla görüştü ve İnce'nin “Parti kuracağım” dediğini söylediğini aktardı. İnce'nin çalışmalarını Yalova'da sürdürdüğünü belirten Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce’nin kuracağı partinin ilkelerini şöyle sıraladı:

Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti hiç siyaset yapmamış, alanında uzman olan yeni isimler tarafından kurulacak.

CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin ekibinin kurduğu parti görünümü verilmeyecek. Partide eski CHP’li sadece Muharrem İnce olacak. Bu aynı zamanda CHP’ye yönelik bir eleştiriyi de içeriyor. Partinin omurgasının bir yerlere kaydığı iddiasını taşıyor.

Partinin bir ayağı Kandil’de, bir ayağı Ankara’da, bir ayağı Moskova’da, bir ayağı İran’da, bir ayağı Brüksel’de olmayacak. İki ayağı da Ankara’da olacak.

Yeni parti Türkiye’ye hitap edecek. Sağ-sol, Alevi-Sünni, başörtülü-başı açık gibi bir kaygısı olmayacak.

Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak bir parti olacak.