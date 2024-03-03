Muharrem İnce’nin partisinde aile saadeti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 31 Mayıs 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP’nin yeniden adayı olmak istedi ancak parti yönetimi, meclis üyesi Ali Boltaç’ı aday yaptı. Yeniden aday gösterilmeyen Bozdoğan, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa ederek Memleket Partisi’ne katıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz CHP’den istifa etmeden önce Memleket Partisi’nden aday olmaya çalıştığı gerekçesiyle Bozdoğan’ın adaylığını kabul etmeyince bir darbe daha yiyen Haluk Bozdoğan, akıllara durgunluk veren bir hamleye imza attı.

Oğlunu aday yaptı

YSK önünde açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tarsus’ta Haluk Bozdoğan’ın işaret edeceği bir ismi aday yapacaklarını söylemişti.

Bugün Haluk Bozdoğan’ın Tarsus adayı için önerdiği isim İlçe Seçim Kuruluna sunuldu. Aday olamayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın, oğlu Ozan Bozdoğan’ı Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesini istediği öğrenildi.

CHP’deki koltuk sevdası

2009’da kaset kumpasıyla CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10’dan fazla seçim kaybettiği halde istifa etmemesi, kamuoyu tarafından koltuk sevdası olarak nitelenmişti. Özgür Özel’in de önümüzdeki yerel seçimlerde başarısız olması durumunda görevi bırakmayacağını söylemesi aynı tepkilere neden olmuştu. Saltanatı kaldırmakla övünen kemalistlerin belediye başkanlığında bile saltanat kafasıyla hareket edip koltuğu babadan oğula geçirmeye çalışmaları “bu kadarına da pes” dedirtti.

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Sert sözlerle istifa etmişti



Haluk Bozdoğan, CHP tarafından tekrar aday gösterilmeyince istifa etmiş ve şunları söylemişti:

“Bölgemize gönderilen ve mülakata tabii tutulduğumuz milletvekilleri, yapılan anketler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığım bireysel görüşmeler neticesinde, 25 yıl sonra 95 binin üzerinde rekor oyla kazandığımız Tarsus Belediyesi Başkan adaylığım ile ilgili bir problem bulunmadığı, anketlerde önde çıktığım tarafıma belirtilmiştir. Ancak görülen o ki, İstanbul'da yaşayan ve Tarsus'la kütüğü dışında organik hiçbir bağı bulunmayan bir milletvekilinin eşini dostunu, danışmanlarının eniştelerini Mersin'in ilçelerine atama cüreti gösterdiğini, partinin MYK ve PM organlarının üstünde reaksiyonlar göstererek CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva ettiği ve atamalarda halkın çıkarını değil, ikili ilişkilerini masaya koyduğu, diğer hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak 'tek adamcılık' oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum.” Hastanelik ettiler! CHP’li belediyede hakkını arayanlara darp Siyaset Hastanelik ettiler! CHP’li belediyede hakkını arayanlara darp

Vatandaşı dövdürmüştü



2022 senesinde Bozdoğan, kentsel dönüşüm toplantısı için vatandaşları çağırmış ve kendisine eleştiride bulunan bir Mersinliyi korumalarına dövdürüp yaka-paça salondan dışarı attırmıştı. O anlar kameralara yansırken, hastanelik olan vatandaş olay sonrası şunları söylemişti: