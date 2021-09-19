Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde liste krizi! 'Yavşakların olduğu partide olmayacağım"

Memleket Partisi'nin dün gerçekleşen Birinci Olağan Kurultayı'nda liste kavgası yaşandı. Kurultayda Genel Sekreter olmak isteyen ve günlerdir kulis yapan Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Dudu, parti meclisine son sıradan girdi. Muharrem İnce'nin sessiz kaldığı genel sekreterlik yarışında Dudu'nun delegeden çizik yiyerek girebildiği ifade edildi. Mevlüt Dudu'nun yakın kurmayı, Genel Sekreter Yardımcısı Mert Ünlü'nün de listeye sondan ikinci olarak girdiği öğrenildi.

Memleket Partisi'nde ilk Olağan Kurultayı

CHP’nin küskünlerinin buluştuğu Muharrem İnce’nin liderliğindeki Memleket Partisi, ilk Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin 54 ilinde teşkilatlanan Muharrem İnce’nin liderliğindeki Memleket Partisi’nin Birinci Olağan Kurultayı “Ne cumhur ne millet, tek yol memleket” ve “Umudun rengi mavidir” yazılı pankartlar eşliğinde Ankara Spor Salonu’nda yapıldı.

Tek Genel Başkan adayı olduğu kurultayda İnce, vaatlerini anlatırken Cumhurbaşkanlığı seçimi için de “Açıklıyorum, aday adayıyım” dedi.

Liste kavgası çıktı

Sakin geçen Memleket Partisi kurultayında perde arkasında liste kavgasının yaşandığı ortaya çıktı. SuperHaber’in Ankara kulislerinden aldığı bilgilere göre, kurultayda Genel Sekreter olmak isteyen Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Dudu, parti meclisine son sıradan girdi.

Muharrem İnce’nin sessizce izlediği Genel Sekreterlik yarışında Dudu’nun, delegeden çizik yiyerek girebildiği ifade edildi. Yine Mevlüt Dudu'nun yakın kurmayı Genel Sekreter Yardımcısı Mert Ünlü’nün de listeye rekor seviyede çizik yiyerek ancak 59’uncu sıradan girdiği öğrenildi. Dudu ve Ünlü’nün kurultay öncesi İl Başkanları ile kulis yaptığı ve Genel Sekreter Hakkı Akalın’ı liste dışı bırakıp partinin 2.adamlığı olan Genel Sekreterlik makamını ele geçirme planları yaptığı öğrenildi. Yine Dudu ve Ünlü ile beraber hareket eden, MYK üyesi Fatih Pala da, 373 oy alarak delegelerin yarısı tarafından liste dışı bırakıldı.

İnce'nin 'gurme dostları' kurultayda son anda listeye girdi

Geçtiğimiz hafta istifa eden YDK üyesi avukat Mustafa Tayfun Laik’in, kamuoyunana yazdığı mektubunda, “Muharrem İnce, liyakatsiz gurme arkadaşları ile yürümeyi tercih ettiği için ayrılıyorum.” sözleri dikkat çekmişti.

İnce’nin gurme dostlarım dediği kişilerin, listede delegasyondan çizik yiyen; Mevlüt Dudu, Mert Ünlü,Fatih Pala ve yine liste dışı kalan Burak Savtur oldukları konuşuluyor.

"Çevresinde gurmelik yapan yalakalık yapan yavşaktır"

Öte yandan dün gece geç saatlerde Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’in attığı “Sayın Genel Başkanımız bir grup tarafından yanlış yönlendiriliyor. Ben buna itaat değil, itiraz ediyorum. Ben Ömer Özdoğan gibi, Mert Ünlü gibi yavşakların olduğu partide tabi olmayacağım. Sayın Genel Başkan değerlidir. Çevresinde gurmelik yapan yalakalık yapan yavşaktır.” tweeti Memleket Partililer tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Sabah saatlerinde genel merkezden aranan Erzurum İl Başkanı Eş’in da baskılar üzerine tweetini sildiği görüldü.

İşte bahsi geçen Memleket Partisi listeleri...

Kaynak: SuperHaber