Muharrem İnce'nin kararı sonrası Süleyman Soylu'dan olay sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Zeytinburnu ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde konuştu.

Partililere seslenen Soylu, “O bay bay kemal var ya. Ona 3 koyun ver, 3’ünü de kaybeder. Onlar neden anlarlar biliyor musunuz? Onlar kasetten anlarlar kasetten, Fetöcülerin kasetlerini servis etmekten anlarlar, doğru mu? Siyasete baskı kurmaktan anlarlar doğru mu? Fetöcülerin elinde eskiden kalmış kasetleriyle Türk siyasetinin geleceğine ambargo yapmaktan anlar. O Fetöcüler bir daha bu ülkenin yüzünü göremeyecekler. Ve kıymetli hemşerilerim kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor şuanda. Millet ona pazar günü kaseti de gösterecek, Amerika’yı da gösterecek, PKK’yı da gösterecek, LGBT’yi de gösterecek, Fetö’yü de gösterecek ve millet ona pazar günü, pazar gününden sonra evine gidecek, mutfakta Tiktok çekecek, Tiktok" diye konuştu.

"Tayyip Erdoğan diyorsa yapar"

Soylu, “Tayyip Erdoğan diyor ki ‘Bu 5 senede 10 bin dolarlık kişi başı gelir seviyesini yüze 60 arttıracağım, Türkiye’yi yüzde 60 daha zenginleştireceğim, 16 bin dolara çıkaracağım’ Tayyip Erdoğan yapar mı? Diyor ki ’50 milyar dolar turizm gelirimiz var, 20 milyardan 50 milyara çıkardım. Şimdi 100 milyona çıkaracağım.’ Tayyip Erdoğan yapar mı? ‘Türkiye’de ben geldiğim zaman 21 milyon insan çalışıyordu, şimdi 32 milyon çalışıyor. 'Bu 5 senede, 6 milyon insanı daha iş sahibi yapacağım’ diyor. Tayyip Erdoğan Yapar mı? Tayyip Erdoğan diyor ki, ‘Ben geldiğimde dış ticaretimiz toplam 85 milyar dolardı, şimdi 600 milyar dolara yaklaştı. Bunu 1 trilyon dolara çıkaracağım’ Tayyip Erdoğan yapar mı? Tayyip Erdoğan diyor ki ‘Ben bir yılda 7 milyon Togg üreteceğim" diyerek, Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.