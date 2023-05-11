Muharrem İnce'nin kararı sonrası akıllara Kemal Kılıçdaroğlu geldi

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14 Mayıs seçimlerine artık saatler kaldı.

Dünyanın da yakından takip ettiği seçimler öncesi PKK'nın destek verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını böldüğü iddia edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kurulan kaset komplosunun ardından cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.

Parti genel merkezinde açıklama yapan İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi, Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Mutlaka o Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli, DEVA'lı, Gelecek'li var, bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset yapsınlar, Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum.

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'Saray'dan para aldı, çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum: Benim bu kumpaslardan, montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan jiplerden korktuğum yok. 45 gündür buna direniyorum zaten. En son geldikleri nokta, 'O çekilemez, parayı geri veremez' diyenler var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bahaneleri kalmasın, seçimin kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar."

Kasetlerin yaradığı tek isim: Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı sonrası akıllara kasetle Deniz Baykal'ın koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

Her defasında demokrasiden dem vuran Kılıçdaroğlu'nun kaset komplolarıyla yoluna devam etmesi dikkat çekti.