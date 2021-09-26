Muharrem İnce’nin babası oğlunu fena haşladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, babasıyla yaşadığı bir ansını anlattı.

İnce şunları söyledi:

“Bir yakınım subay olacaktı. Rahmetli babam, diploma töreninde ziyarete gidiyor. Sakalı var diye içeri almadılar. Ya adam hacı, sakalı bırakmış, onu kesemez bir daha. Ben CHP'nin il başkanıyım o zaman. Babam bana döndüğünde dedi ki, 'Sen olmasan ben Erbakan'a oy veririm. Erbakan gelir bunların hakkından.' Ben bunu sayın İlker Başbuğ'a anlattım. Silivri'de, hapishanede. Yanlış yaptınız yıllarca, dedim. Orduevlerine subayın annesi giremedi, düğününe annesi gelemedi. Bu yanlışlar yapıldı bu ülkede.”