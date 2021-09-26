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Siyaset Muharrem İnce’nin babası oğlunu fena haşladı
Siyaset

Muharrem İnce’nin babası oğlunu fena haşladı

Müteveffa babasının, sakallı olduğu için bir askerlik törenine katılamadığını söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, babasının kendisine, “Sen olmasan Erbakan’a oy verirdim. Bunların hakkından o gelir” dediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 12:56:00 - 2021-09-26 13:06:16

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, babasıyla yaşadığı bir ansını anlattı.

İnce şunları söyledi:

Bir yakınım subay olacaktı. Rahmetli babam, diploma töreninde ziyarete gidiyor. Sakalı var diye içeri almadılar. Ya adam hacı, sakalı bırakmış, onu kesemez bir daha. Ben CHP'nin il başkanıyım o zaman. Babam bana döndüğünde dedi ki, 'Sen olmasan ben Erbakan'a oy veririm. Erbakan gelir bunların hakkından.' Ben bunu sayın İlker Başbuğ'a anlattım. Silivri'de, hapishanede. Yanlış yaptınız yıllarca, dedim. Orduevlerine subayın annesi giremedi, düğününe annesi gelemedi. Bu yanlışlar yapıldı bu ülkede.

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Yorumlar

alper

lan baba neyise ogluda aynidir kafa ve zihniyet aynıdır hep man kafadir acba erbakani saglinda erbakana kaçoy verdin şimdi boş konuşan kafa chpe kafasıbudur pazara cikmis satılıyor alıcı müşteri yok kokmuşzi hniyet
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Mehmet Soylu

Sadece sakalamı saldırdılar mamkurtlar, Allah'a Muhammed e İslam'a ve ona dair herşeye saldırdılar. Fırsat bulsunlar kanımızda boğacaklar
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