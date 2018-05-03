Muharrem İnce'nin afişleri ortaya çıktı!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı son saatlerde büyük bir değişiklik olmazsa Muharrem İnce, hatta öyle ki İnce'nin ekibi hazırlıklara da başladı.03 Mayıs 2018 Perşembe 23:38
CHP'nin yarın açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bugün sıcak gelişmeler yaşandı. İlhan Kesici'nin "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı" açıklamasından sonra İnce'nin adının yarın büyük ihtimalle açıklanacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.
Öte yandan CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen salona asılacak afişlerinin de matbaada hazırlandığı ortaya çıktı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazdığı görüldü.
İşte İnce’nin matbaada hazırlanan o afişi:
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