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Muharrem İnce'nin adaylık pankartları hazır!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı henüz netlik kazanmasa da Muharrem İnce ismi ön planda yer alıyor, hatta öyle ki İnce'nin ekibi hazırlıklara da başladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:48
Muharrem İnce'nin adaylık pankartları hazır!

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde AK Parti ile MHP'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, CHP'nin adayının kim olacağı ise son haftaların en çok konuşulan konusu oldu.

ADAY MUHARREM İNCE

Son 2 günde yaşanan gelişmeler CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğunu doğrular nitelikte. Bugün CHP'nin Meclis'teki grup toplantısında adı adaylık için geçen İlhan Kesici"Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." diye konuştu.

İNCE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Grup toplantısında ön sıralara oturan İnce de yanına gelen isimlerin tebriklerini kabul etti. Muhabirlerin sorularına karşılık ise "Zamanı gelince her şey güzel olacak." diye yanıtladı.

PANKARTLAR HAZIRLANIYOR

Öte yandan İnce'nin ekibi de yarın adaylığının açıklanmasından önce pankartları hazırlıyorlar. Pankartların basıldığı matbaadan çekilen fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:48
  1. chp
  2. Muharrem İnce

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