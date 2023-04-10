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Siyaset Muharrem İnce'nin adayı dans görüntüsüyle tepki çekti!
Siyaset

Muharrem İnce'nin adayı dans görüntüsüyle tepki çekti!

Yeniakit Publisher
2023-04-10 23:51:00 - 2023-04-11 00:30:44
Muharrem İnce'nin adayı dans görüntüsüyle tepki çekti!

Memleket Partisi'nin Zonguldak 5. sıra adayı Cem Saygı'nın ahlak dışı dansı sosyal medyada tepki çekti. Memleket Partisi görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Muharrem İnce genel başkanlığındaki Memleket Partisi'nde Zonguldak'tan 5. sıra adayı olan Cem Saygı adlı kişi dans görüntüsüyle gündeme geldi.

Saygı'nın gençlerle bir aradayken yüksek sesli müzik eşliğinde yaptığı dans gösterisi sosyal medyada tepki çekti.

Kendisini izleyenlerin alkışları ve ıslıkları eşliğinde dans eden Saygı'nın adaylık listelerinin açıklanmasının ardından "Artık adayım hizmet için geliyorum" paylaşımı yaptığı da öğrenildi.

Dans gösterisi sosyal medyada tepki çekti. Memleket Partisi görüntüyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

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