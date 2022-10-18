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Siyaset Muharrem İnce'den sürpriz aday paylaşımı
Siyaset

Muharrem İnce'den sürpriz aday paylaşımı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Var mısınız?" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak muhtemel adaylara sürpriz bir öneride bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 19:33:00 -
Muharrem İnce'den sürpriz aday paylaşımı

6'lı Masa'da adaylık karmaşası gündemdeki yerini koruyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak adayla ilgili dikkat çeken bir çağrı geldi.

"Önce televizyonda tartışalım"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muharrem İnce, "Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye’nin sorunlarını tartışalım. O tartışmadan sonra güvenilir bir araştırmacıya anket yaptıralım. Anketten kim çıkıyorsa hep birlikte onu destekleyelim. Var mısınız?" ifadelerine yer verdi.

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