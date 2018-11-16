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Muharrem İnce'den randevu talebi sonrası çarpıcı açıklamalar

CHP Genel BaşkanıKılıçdaroğlu'ndan randevu isteyen Muharrem İnce, ''Kendi kişisel derdimin peşinde değilim. Ben ülkemin, partimin peşindeyim" açıklamasını yaptı.

16 Kasım 2018 Cuma 14:11
Muharrem İnce'den randevu talebi sonrası çarpıcı açıklamalar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin, "Ben partinin cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçim yaklaşmış, Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz. Ben kendi kişisel derdimin peşinde değilim. Ben ülkemin, partimin peşindeyim" dedi.

RANDEVU TALEP ETMİŞTİ
Muharrem İnce, CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istemişti. İnce, randevu talebini CHP Genel Merkezine iletmişti. Kılıçdaroğlu'nun da bu talebe olumlu baktığı, görüşmenin gelecek hafta parti genel merkezinde ya da TBMM'de gerçekleşebileceği ifade edilmişti.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:11
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