Muharrem İnce'den 'olağanüstü kurultay' açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. CHP’nin seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile yediği yemeğin ardından yaptığı açıklamalar ise sürecin başlamasına neden oldu.

İmza toplama süreci sona eriyor

CHP Bilecek Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve bazı eski milletvekillerinin delegeler arasında yaptığı "nabız yoklaması"nın ardından 16 Temmuz'da noter kanalıyla süreç başlatıldı.

CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde sona gelindi.

Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay talebiyle başlanan imza süreci bugün saat 17.30'da sona eriyor.

İnce'den olağanüstü kurultay açıklaması

Tartışmalar devam ederken Muharrem İnce’den bir açıklama geldi. İnce, “Bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.

"CHP'yi mahkeme kapılarına düşürmeyin”

Partide yeterli imzanın toplanıp toplanmaması konuşulurken, bazı kesimler tarafından sürecin mahkemeye taşınma ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Kurultay için imza toplayanlar süre bittikten sonra tüzük gereği kendilerine tanınan bir haftalık süreyi kullanacakları yönünde açıklama yaparken CHP'li bazı isimler sürecin mahkemeye taşınmadan gereği yapılarak kurultayın toplanması gerektiğine işaret ediyor.

Eski CHP MYK üyelerinden Umut Oran, "CHP'yi mahkeme kapılarına düşürmeyin" uyarısı yapan isimlerden.

Oran, "CHP'yi kısır kavgalardan kurtaracak olan da CHP seçmenine özgüven verecek olan da fikirler ve başarıya götürecek öneriler üzerine odaklanmaktır. Görünen o ki aksi her durumda imza sayıları üzerinden yürüyen tartışma, mahkeme safhasına ya da ağır kavga görüntülerine varacaktır. Böyle bir durumsa seçim hezimetlerinin üzerine çok daha büyük bir hayal kırıklığı anlamına gelecektir. Düşüncem odur ki şartlar ne olursa CHP, mahkeme kapılarına düşürülmemelidir." ifadesini kullandı.

CHP PM üyesi Erdal Aksünger de konunun mahkemeye taşınmaması gerektiğine işaret ederek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi isteğiyle olağanüstü kurultayı toplaması gerektiğini belirtti. Aksünger, "Bunu zorla yapmak veya zorla engellemek bize yakışmaz. İkisine de karşıyım." dedi.

Delegelere markaj

Bu süreçte parti kulislerinde yaşanan bir diğer tartışma ise delegelere baskı yapıldığı yönünde.

Hem olağanüstü kurultay isteyenlerin, hem de genel merkezin, delegeleri "sıkı markaja" aldığı da parti kulislerine yansırken, kurultay için yeterli imzaya ulaşılıp ulaşılmamasında, yaklaşan yerel seçimlerin de önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.