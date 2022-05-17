Muharrem İnce'den muhalefete salvolar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefete çok sert sözlerle yüklendi.

Partisinin büyükelçilik koridorlarında kurulmadığını söyleyen İnce, "Biz tozlu Anadolu yollarında kurulduk. Bizim medyamız yok, bizim arkamızda sermaye grupları yok, bizim arkamızda büyükelçiler yok. Biz Türkiye'nin en yerli, en milli, gönlü, yüreği, kalbi, sevdası, aşkı, sevgisi ve her şeyi Ankara'da olan insanlarız" dedi.

Partiyi çok kısa sürede kurduklarına dikkat çeken İnce, "'Parti kuramaz' dediler kurduk, 'Örgütlenemez' dediler örgütlendik, 'Seçimlere giremez' dediler, haberler yaptılar, seçimlere girme hakkını da elde ettik. Şimdi yeni haberleri var, 'Barajı geçemez' diyor. Baraj maraj bize hikaye gelir, yıkıp atacağız o barajları" şeklinde konuştu.

2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ve takdirin parti üyelerinde olduğunu belirten İnce, "Şimdi konuşuyorlar, 'O belediye başkanı aday olacak mı, bu belediye başkanı olacak mı? Genel başkanım izin verir mi?' diye. Cumhurbaşkanı adayına genel başkan izin vermez, adaylık söke söke alınır. Sokakta alınır, o görüntüde izin verilir. Gerçeği sokaktır, sokağı arkana alırsın ve aday olursun. Bizde belli, sandığı koyacağız, sandıktan hangi vatan evladı çıkarsa Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İnce ve partililer, yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti.