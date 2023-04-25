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Gündem Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na isyan: Maskelerinizi tek tek düşürürüm
Gündem

Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na isyan: Maskelerinizi tek tek düşürürüm

Yeniakit Publisher
2023-04-25 00:08:00 -
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na isyan: Maskelerinizi tek tek düşürürüm

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'na çok sert çıktı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Bu iki turlu bir seçimdir. İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz." ifadelerini kullanarak, tweetinin devamında şunları kaydetti:

"Ondan sonra ağlamak yok ama!"

"FETÖ’nün ve PKK’nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler. Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!"

İşte o tweet:

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