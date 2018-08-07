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Muharrem İnce'den kurultay açıklaması

Suların durulmadığı CHP'de kazan kaldıran Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

07 Ağustos 2018 Salı 17:23
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, parti yönetiminin kurultay kararının ardından açıklama yaptı. İnce, 'Kimse anlık tepkilerle partiden, partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz' dedi.

İnce'nin açıklaması şöyle:

"CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz.

Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın.

Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 17:23
  1. muharrem ince
  2. kurultay
  3. açıklama
  4. chp

YORUM YAZ

  • özcanözcan1 sa önce
    BETER OLUNKİMLİĞİNDE T.CYAZIP ÜLKESİNİN TLDEĞER VERMEYİP DOLAR 7 TL TL OLMASINA GÖBEK ATANBU YAVŞAKLARTÜRK DÜŞMANLARI BETER OLUN HEPİNİZ BU MİLLET GÖRÜYOR SİZİN GİBİ O,ÇOCUKLARINI
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    daha beter olun sana takılan bukelemun kamala takılan beter kere beter olun yıyın bırbırınızıcesselam
  • Ali AyanAli Ayan54 dk önce
    Bu yolun sonunda CHP kesin bolunecek, bir kesimi Kilicdaroglu liderliginde devam edecek, digeriyse Ince liderliginde baska bir parti kuracak. Beter olsunlar insAllah..
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