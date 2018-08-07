Muharrem İnce'den kurultay açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, parti yönetiminin kurultay kararının ardından açıklama yaptı. İnce, 'Kimse anlık tepkilerle partiden, partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz' dedi.

İnce'nin açıklaması şöyle:

"CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz.

Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın.



Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."