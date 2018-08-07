Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
Suların durulmadığı CHP'de kazan kaldıran Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.07 Ağustos 2018 Salı 17:23
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, parti yönetiminin kurultay kararının ardından açıklama yaptı. İnce, 'Kimse anlık tepkilerle partiden, partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz' dedi.
İnce'nin açıklaması şöyle:
"CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz.
Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın.
Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."
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