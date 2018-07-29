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Muharrem İnce'den kurultay açıklaması

CHP'deki olağanüstü kurultayla ilgili konuşan Muharrem İnce, "Yarın 1250 delege imza vermezse adaylıktan çekilirim" dedi.

29 Temmuz 2018 Pazar 21:39
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, canlı yayında soruları yanıtladı. İnce, "Yarın 1250 delege imza vermezse, adaylıktan çekilirim" dedi.

"HEPİMİZ SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUK"

Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Hepimiz seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorduk. YSK'nın bizi rahatsız edecek bir karar aldı mı diye sorduğumda olmadığını söylediler. Avukatları oraya çağırmanın anlamı yoktu. 16 Nisan'da olduğu gibi bir şey yapılmadı.

"BANA O GECE GEREKLİ BİLGİ AKIŞI SAĞLANMADI"

Milletin önüne nasıl çıksaydım? Çıkıp da CHP'den sağlıklı sonuç alamıyorum deseydim de parti yerlerde mi sürünseydi? Bana sıradan biri diyenler her şeyin sorumlusudur. Bana o gece gerekli bilgi akışı sağlanmadı.

"BELEDİYELERİN YARISINI KAYBEDİYORUZ"

Anadolu'da 100 milletvekili geziyor. 'İmzanı geri al' diye baskı yapıyorlar. Bunları sadece Genel Başkan'a gösteririm. Ses kayıtları, mesajlar var. Bu 100 milletvekili illerde ne arıyor, rahibi mi, ekonomiyi mi anlatıyorlar? Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak.

"CHP KENDİ ANAYASASINA UYMUYOR"

Kadınlara sesleniyorum; yüzde 33 kadın kotası var. Ama kadın milletvekili oranı yüzde 12, CHP kendi 'Anayasası'na uymuyor.

"1250 DELEGE İMZA VERMEZSE KENARA ÇEKİLİRİM"

Yarın bin 250 delege imza vermezse, ben çekilirim kenara. Bin 250 delegemimiz bu akşam şuna karar verecek; 'bizim hedefimizi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek mi, yoksa CHP'yi mi yönetmek, ya da Beşiktaş, Çankaya, Kadıköy'ü yönetmek mi yoksa Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanmak mı?

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 21:39
  1. Erzurum
  2. Muharrem İnce

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