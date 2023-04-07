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Gündem Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateş! "En çapsız..."
Gündem

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateş! "En çapsız..."

Yeniakit Publisher
2023-04-07 11:14:00 -

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmede nelerin konuşulduğunu bir kez daha anlatan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yedili masa ortakları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

CHP'nin 'adaylıktan çekil" çağrısı yaptığı Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki.

İnce, tv100 Ana Haber'den Ece Üner'e konuştu. Kendisine yapılan teklifi dostlar alışverişte görsün olarak niteleyen İnce, CHP'li Fikri Sağlar'ın bahsettiği teklif için iş işten geçtikten sonra göstermelik olarak niteledi.

Amaçlarının uzlaşma ve görüşme olmadığını amaçlarının imha olduğunu savunan İnce, görüşmede deprem bölgesi, troller ve seçim güvenliğinin konuşulduğunu söyledi.

İçeride Halil İbrahim sofrasının konuşulmadığını dışarıda konuşulmasına kırıldığını belirten İnce, "'Yüce Divan'a göndereceğim' dediği Babacan'ı, 'En çapsız bakan' dediği Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Bana teklif yapmış gibi yapıyor." dedi.

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Yorumlar

Hasel

M.İnce dik dur.Yalandaroğlunun yalanlarına kanma.

ORHAN

MUHARREM İNCE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2 NCİ TURA KALIRSA KOŞA KOŞA KEMAL ABİSİNİN YANINDA GİDER .CHP LİLERLE FİKİRLERİ, ZİKİRLERİ AYNI .SADECE KOLTUK KAPMA SAVAŞI YAŞANIYOR
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