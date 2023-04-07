Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateş! "En çapsız..."

CHP'nin 'adaylıktan çekil" çağrısı yaptığı Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki.

İnce, tv100 Ana Haber'den Ece Üner'e konuştu. Kendisine yapılan teklifi dostlar alışverişte görsün olarak niteleyen İnce, CHP'li Fikri Sağlar'ın bahsettiği teklif için iş işten geçtikten sonra göstermelik olarak niteledi.

Amaçlarının uzlaşma ve görüşme olmadığını amaçlarının imha olduğunu savunan İnce, görüşmede deprem bölgesi, troller ve seçim güvenliğinin konuşulduğunu söyledi.

İçeride Halil İbrahim sofrasının konuşulmadığını dışarıda konuşulmasına kırıldığını belirten İnce, "'Yüce Divan'a göndereceğim' dediği Babacan'ı, 'En çapsız bakan' dediği Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Bana teklif yapmış gibi yapıyor." dedi.