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Gündem Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Biden'a göz kırpıyorsun
Gündem

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Biden'a göz kırpıyorsun

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasındaki Ukrayna sözleri hakkında açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Amerika'ya gidip neden 'Ukrayna'dan yana olmalıyız' diyorsun. Biden'a göz kırpıyorsun, Pentagon'a göz kırpıyorsun. Beni görün diyorsun. Bunu milli bulmuyorum" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 00:40:00 - 2022-10-22 00:42:57
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Biden'a göz kırpıyorsun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Amerika'ya gidip neden Ukrayna'dan yana olmalıyız diyorsun. Biden'a göz kırpıyorsun, Pentagon'a göz kırpıyorsun. Beni görün diyorsun. Bunu milli bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Ben ilkeli bir adamım. Kim doğru yaparsa ondan yana olmalıyız. Memleketimin çıkarlarını düşünüyorum! Her şey oy için yapılmaz. Nerden çıktı Ukrayna'yı desteklemek, aklınıza yatıyor mu?"

"Erdoğan'ın tarafsız kalmasını beğeniyorum"

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya politikalarını beğendiğini belirten İnce, "Erdoğan'ın politikalarını beğenmiyorum ama beğendiğim kısmına beğendim diyorum. Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmasını beğeniyorum, doğru buluyorum. Memleketimin yararına buluyorum. Rusya sıkışmış, Batı'yla bağı kesilmiş. Yararlanacaksın bundan. Doğru yapıyor" diye konuştu.

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