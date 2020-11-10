Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı!

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili ve CHP'nin son Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "İddianı açıkla." çağrısında bulundu.

Muharrem İnce'yi mi kastetti?

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nı dağıtmak için belli kişilere para vererek parti kurma çalışmalarına destek oluyorlar." iddiasını öne sürmüş ve ifadelerine tepki yağmıştı. Kılıçdaroğlu, kendisine 'Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?' sorusu yöneltildiğinde ise "Sadece o değil. Muharrem Bey henüz ayrılmış değil. İttifakın içinde geçmişte yer alıp CHP olabilir veya bir başkası. Buradan belli kişileri finanse ederek, belli kişilere ciddi paralar verilerek ve onların çevresiyle beraber 'acaba ayrı bir parti kurdurtabilir miyiz?'. Böyle bir özel çaba var. Bunun için de çabaların gösterildiğini, belli kişilere teklif götürüldüğünü biliyorum." cevabını vermişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce CHP Grup Toplantısı'na dikkat çekerek, "Bugün Salı. CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında konuşacak. Ben bugün kendisinin Saraydan para alıp parti kuracağını iddia ettiği kişiyi açıklayacağına inanıyorum. Konuşmasını heyecanla bekliyorum." dedi.

'Kanıtınızı ortaya koyun'

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına verdiği cevabında "CHP'nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun." ifadelerini kullanmıştı.