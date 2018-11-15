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Muharrem İnce'den İstanbul çıkışı: Başka bir yer istemiyorum!

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı hakkında sorulan soruları yanıtladı. İnce, "İstanbul dışında bir yer istemiyorum" dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:34
Muharrem İnce'den İstanbul çıkışı: Başka bir yer istemiyorum!

CHP'li siyasetçi Kemal Anadol'un eşi Seren Anadol'un İzmir'de düzenlenen cenaze töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında konuşan CHP'nin geçmiş dönemdeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul adayının belirlenmesi için eğilim yoklamasını önererek, "Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne başka bir şeyim" dedi.

"Benim söylemim net"

Tören sonrası gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkındaki sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, "Benim söylemim net. Kimse kurtarıcı değildir. Önümüzdeki yerel seçimler, demokrasi mücadelesinin önemli bir ayağını oluşturacak. Bu yerel seçimlerden galip çıkarsak, kaybettiklerimizin bir kısmını geri alabiliriz, ya da geri almaya başlayabiliriz. Onun için bu yerel seçimler, demokrasi mücadelesi açısından, kaybettiklerimizin açısından çok önemli. Benim, teklifim sandık kurulmasıdır."

"Başka hiçbir yerde aday değilim"

İnce, "Sandık deyince 'ön seçim' demiyorum. Eğilim yoklaması da olabilir. İstanbul'un 39 ilçesine birer sandık kurulur, üyeler gider oyunu kullanır. Adı geçen arkadaşların hiçbiri rakibimi değil. Hepsi arkadaşımız, dostumuz. Kim aday olmak isterse müracaat eder. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat olmaz zaten. Öyle tartışmalar var ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bugüne kadar kimse müracaat etmedi. Bunun müracaatı olmaz. Bu işin kurtuluşu, 259 bin üyenin önüne sandığa koyarız, oradan kim çıkarsa adayımız olur ve onunla birlikte çalışırız. Ben bu görüşteyim. Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne başka bir şeyim" diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:34
  1. İzmir
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Muharrem İnce
  4. İstanbul

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