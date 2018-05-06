Muharrem İnce'den imaj düzeltme çabası: 'Ülkü'ye ihanet eden ülkeye ne yapar?

YENİAKİT.COM.TR - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’da yapılacak olan seçim startını, memleketi Yalova’dan verdi. Ailesini tanıtan İnce, burada iğrenç bir de espri yaptı. İnce, eşi Ülkü İnce’yi de tanıtırken “Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama, ben aslında 'Ülkü'cüyüm. Hatta 35 yıllık 'Ülkü'cüyüm” dedi.

ÜLKÜ'YE İHANET ETTİ

Eşi Ülkü İnce'ye ihanet eden Muharrem İnce'nin "Abazayım gel" mesajıyla 'Ülkü'süne ne kadar sadık olduğu ortaya çıkmıştı. Muharrem İnce, bu iğrenç espriyle taciz skandalının da üzerini örtmeye çalıştı.

Eşine sadık olduğu imajı vermeye çalışan Muharrem İnce, bir "Ülkücü" esprisiyle imajını düzeltmeye çalıştı.

TACİZ SKANDALI UNUTULMADI: "ABAZAYIM GEL"

CHP Kadın Kolları'nda çalışan Fatma B.'nin iddiasına göre, genç kadın 2009 yılında kızının öğretmeni tarafından dayak yemesi üzerine, o dönem TBMM Eğitim Komisyonu üyesi olan İnce'nin yanına gitti. İnce, yardım isteyen kadına, "Gereği yapılacak" dedi. Daha sonra ise Fatma B.'yi arayıp, "Abazayım evime gel" dedi. Reddedilince de kadına küfür dolu mesajlar göndermeye başladı. Neye uğradığını şaşıran kadın, suç duyurusunda bulundu. Fatma B., sonraki gelişmeleri ise şu sözlerle anlattı: "Maddi durumum iyi. Paraya ihtiyacım yok. İnce, bana avukatı aracılığıyla 12 bin 500 TL para teklif etti. 4 bin TL'yi hesabıma yatırdı. Geri kalanını yatıracağına dair de taahhütname imzaladı. Tacizi kanıtlamak için parayı kabul ettim. Ama bir kuruşuna bile dokunmadım. Bunların hepsinin belgesi var."

ÜLKÜ İNCE: ARAMIZDA ÇÖZÜYORUZ

Muharrem İnce, bu skandalı her seferinde inkar etse de, eşi Ülkü İnce'nin itiraf gibi açıklaması olayı doğruladı. 2014 yılında Habertürk'e röportaj veren ve "Bunun tartışmasını, konuşmasını kendi aramızda yapıyoruz. Bunu çözüyoruz." diyen Ülkü İnce konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunun tartışmasını, konuşmasını kendi aramızda yapıyoruz. Bunu çözüyoruz ama kalkıp da AKP’den birisi Bülent Arınç, yok Recep Tayyip Erdoğan oraya çıkıp da, ‘Muharrem şunu yapmış, bunu yapmış’ dediği zaman ben nokta kadar bundan etkilenmem. Muharrem’e diyorum ki; ‘Senin yanındayım, benim elimi tut, basın toplantısı yapalım.’ O benim eşim. Kendi iç meselemiz. Aramızda çözeriz. Bu tür olaylar beni ilgilendirir. Oğlumu bile ilgilendirmez. Bülent Arınç’ı hiç ilgilendirmez. Arınç’ın evimizde ne işi var. Herkes kendi ayıplarına baksın. "

FETÖ MUHARREM İNCE'Yİ AKLADI

FETÖ ile ilişkisiyle gündeme gelen savcı Ferhat Sarıkaya, İnce'nin dosyası kendisine düşünce takipsizlik kararı vermişti.

Muharrem İnce’nin avukatı Haluk Pekşen, İnce’nin taciz ettiği kadının kendilerine şantaj yaptığını iddia etmişti. Pekşen şunlar söylemişti:

“Bu belgelemeyi yapar yapmaz savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve icra takibi başlattık.Suç duyurumuz Savcı Ferhat Sarıkaya’ya düştü ve hemen takipsizlik verildi.Eğer Sarıkaya üzerine gitseydi, İnce’nin attığı iddia edilen mesajların içeriğine ulaşılabilecekti.”