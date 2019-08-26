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Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'

Terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri belirlenen HDP'li belediyelere kayyım atanmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Ahmet Türk ve Figen Altındağ'ı ziyaret eden Muharrem İnce, "Geçmişte sizin partiniz de benim partim de hatalar yaptı. Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı" dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:15
Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'

Terör örgütü PKK ile ilişiğini kesmemelerinin ardından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Ahmet Türk ve Figen Altındağ'ı HDP Mardin İl Örgütünde ziyaret eden CHP'li Muharrem İnce "Geçmişte sizin partiniz de benim partim de hatalar yaptı. Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapan CHP ile HDP'nin kaynaşması sürüyor. Teröristlere açıkça yardımın ardından kayyım atanan belediyelere 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan son isim Muharrem İnce oldu.

Kayyıma tepki gösterdi

İnce, beraberindeki heyet ile HDP Mardin İl Örgütü ziyaretinde yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bir sandığa gitmişiz, bu sandıkta Mardin’de de bir belediye başkanı seçmiş millet. Sandığa giden kimler; Mardin’de yaşayanlar. Sen bunu beğenmiyorsun… ‘Seni görevden alırım!’ diyorsun. O zaman sandığı niye koydun? Peki alma hakkın var mı? Evet var. Bu bir idari işlemdir. Peki idari işlemin ne olması lazım? Hukuka uygun olması lazım. Hukuka uygun olması gerekiyorsa; ortada bir mahkeme kararı var mı? Hayır, ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoksa bunu yapamazsın. Hadi hukuk tanımıyorsun, yargıyı bilmiyorsun, hepsini anladım. Görevden aldın. Yapılacak bir iş var; Belediye Meclisi kendi içinden başkan seçer. Bunu Türkiye’de en iyi kim bilir, en iyi Recep Tayyip Erdoğan bilir. Niye? Ee başına geldi senin. Senin başına geldi bu. Bir, ortada mahkeme kararı olmadan görevden alıyorsun, hukuksuzluk yapıyorsun. İki meclis kendi içinden seçemiyor bir hukuksuzluk daha yapıyorsun. Neresinden baksan tutarsız, neresinden baksan hukuka uygun değil, ahlaka uygun değil, bilime uygun değil, vicdana uygun değil."

"Sizin partiniz de hata yaptı"

"Var gücümüzle geleceği inşa etmek için uğraşmalıyız. El alem ne der diyerek siyaset yapılmaz. Bu mahalle ne der diyerek siyaset yapılmaz. Yaptığımız iş doğru mu değil mi; biz buna bakacağız. Mesela geçmişte sizin partiniz de benim partim de hatalar yaptı. Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı. Ben yapmadım. Ben vermedim oy, tavır koydum. Ama 2010 referandumunda da sizin partiniz hata yaptı, boykot ederek. Şimdi bunları bir kenara bırakmak, önümüze bakmak lazım. Desteğimiz sizinledir. Desteğimiz demokrasiyledir. Desteğimiz sandıkladır. Sandık demokrasinin namusudur. Sandıktan çıkanı kabul edeceğiz hepimiz, kim çıkarsa. Erdoğan çıktı sandıktan, ben aradım kendisini kutladım. Ben çıktığımda da o beni tebrik etmeli. Sayın Ahmet Türk çıkmışsa da onu hazmedeceksin. Onun için gönlümüz, yüreğimiz sizinle birliktedir. Türkiye bunları aşacaktır, aşmalıdır. Türkiye sandığa güvenin olmadığı bir ülke olursa burada huzur olmaz, barış olmaz."

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:15
  1. Mardin
  2. Muharrem İnce
  3. CHP
  4. HDP

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