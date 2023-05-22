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Siyaset Muharrem İnce'den hastane odasından paylaşım
Siyaset

Muharrem İnce'den hastane odasından paylaşım

Yeniakit Publisher
2023-05-22 23:14:00 -
Muharrem İnce'den hastane odasından paylaşım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, sindirim sistemi rahatsızlığı için gittiği hastanede bazı tetkikler yapıldığı bildirildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

İnce, paylaşımında hastanede bulunduğu sırada çekilen fotoğrafa da yer verdi.

İnce'nin, hastanede sindirim sistemi rahatsızlığına ilişkin bazı tetkikler yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

 
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