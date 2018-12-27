Muharrem İnce'den flaş açıklama: Kırgın değilim

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ismi konuşan Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilme nedeniyle kırgın olduğu iddiasına yanıt verdi. İnce, "İmamoğlu'na kırgın değilim. Ona destek olacağım" dedi.

"Kırgın değilim"