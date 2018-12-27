Muharrem İnce'den flaş açıklama: Kırgın değilim
Muharrem İnce, CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı göstermesine kırılmadığını söyledi.27 Aralık 2018 Perşembe 22:35
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ismi konuşan Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilme nedeniyle kırgın olduğu iddiasına yanıt verdi. İnce, "İmamoğlu'na kırgın değilim. Ona destek olacağım" dedi.
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ismi konuşulan Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu’nun aday gösterilmesi hakkında açıklama yaptı.
"Kırgın değilim"
CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programında, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı nedeniyle Muharrem İnce’nin kırgın olduğu iddia edildi.
Abdulkadir Selvi aracılığıyla programa mesaj gönderen İnce, “Ekrem İmamoğlu’na kırgın değilim. Ekrem İmamoğlu rakibim değil kardeşim. Ona destek olacağım. 2-3 gün içinde Ekrem İmamoğlu’yla esnaf ziyareti yapacağım” dedi
Abdulkadir Selvi aracılığıyla programa mesaj gönderen İnce, “Ekrem İmamoğlu’na kırgın değilim. Ekrem İmamoğlu rakibim değil kardeşim. Ona destek olacağım. 2-3 gün içinde Ekrem İmamoğlu’yla esnaf ziyareti yapacağım” dedi
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