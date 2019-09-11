Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'nun hayallerini yıkan açıklama! 'Aday olacağım'

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

İnce'nin adaylığını koyması, birçok kesim tarafından şişirilen ve 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacağı öne sürülen Ekrem İmamoğlu'nun 'hayallerini yıktı' şeklinde yorumlandı.

Muharrem İnce, Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına katıldı.

Muharrem İnce, canlı yayında kendisine yöneltilen "İmamoğlu aday olursa ne tepki verirsiniz?" sorusuna, "Seçimden başarılı çıktı. Ame belediye başkanlığından nasıl çıkar. Onu başkanlıktaki performansı belirler. Belediye başkanlığına iyi de kötü de desek yalan olur" dedi.

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