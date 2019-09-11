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Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'nun hayallerini yıkan açıklama! 'Aday olacağım'

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:24
Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'nun hayallerini yıkan açıklama! 'Aday olacağım'

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. 

İnce'nin adaylığını koyması, birçok kesim tarafından şişirilen ve 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacağı öne sürülen Ekrem İmamoğlu'nun 'hayallerini yıktı' şeklinde yorumlandı.

Muharrem İnce, Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına katıldı.

Muharrem İnce, canlı yayında kendisine yöneltilen "İmamoğlu aday olursa ne tepki verirsiniz?" sorusuna, "Seçimden başarılı çıktı. Ame belediye başkanlığından nasıl çıkar. Onu başkanlıktaki performansı belirler. Belediye başkanlığına iyi de kötü de desek yalan olur" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 22:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 12 dk önce
    Ogün gelince kıvırtır veya aday yapmazlar. Kuyruğunu altına alır köşesine oturur, zaar itler gibi havlar durur. Çünkü İmamoğlu uluslararası bir proje.
  • hasanhasan16 dk önce
    sen treni kaçırdın hocam,şimdi imam zamanı....
  • NurNur32 dk önce
    2023 e kadar yaşayacağının garantisini kim verdi sana hiç kimsenin saniyeler sonra ne olacağı belli değil Allah ömür verirse demeli insan.
  • YtaYta33 dk önce
    Aday falan olacağı yok. Amaç İmamoğlunu cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar cumhurbaşkanlığıtartışmalarından uzak tutarak yüzünü eskitmemek.
  • kazım çobanderelikazım çobandereli40 dk önce
    ne güzel gülüyon Muharrem abi ya. heh hehh hehhh!beni de güldürdün . teşekkürler.
  • nostaljinostalji48 dk önce
    Boşuna olma , seni aslaseçmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak 2023 te Sayın İmamoğlu'nu aday gösterecek seçecek başa getireceğiz

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