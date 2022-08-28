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Gündem Muharrem İnce'den e-Devlet’te ad soyadı değişikliği iddiası
Gündem

Muharrem İnce'den e-Devlet’te ad soyadı değişikliği iddiası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sığınmacılara oy kullandırmak için e-Devlet'ten yeni uygulmayla soyadlarının değiştirildiğini söyledi. İşte olayın gerçek yüzü.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 20:22:00 - 2022-08-28 20:23:21

İnce, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın camideki provokasyonuna destek vererek, "Ümit Özdağ az bile yapmış" diyen İnce E-Devlet üzerinden isim ve soyismini değiştirme hakkında akıllara ziyan bir iddiada bulundu.

İnce konuyla ilgili "İnternetten soyadı değiştirmeyi niye çıkardılar zannediyorsunuz? Oy kullandıracaklar onlara da onun için." dedi.

Peki gerçek ne?

Mahkeme kararı olmaksızın ad be soyadı değişikliği düzenlemesinden sadece doğunla Türk vatandaşı olan kişiler faydalanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığı kazanan kişiler kapsam dışındadır.

17 Ekim 2017 ve 6 Aralık 2019 tarihlerinde Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yazım ve imla hatası bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadların il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önü açılmıştı.

Düzenleme hakkında bilgi sahibi olmayanların kamuoyunu yanlış yönlendirdikleri görülmüştür. Düzenlemeye yönelik uygulamayla ilgili FETÖ mensuplarını kurtarmak ve yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi akla mantığa sığmayacak ilişkilendirmeler bile yapılmıştır.

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