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Siyaset Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar
Siyaset

Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Suriye-Irak tezkeresine "hayır" oyu veren CHP'yi topa tuttu. CHP'yi yerden yere vuran İnce, "Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Trabzon'a gidip şehit babası, İzmir'de Atatürk'çü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olamayız" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 17:39:00 -
Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyarette bulunmak ve teşkilat açılışı yapmak üzere Ankara'dan kara yolu ile Tokat'ta geldi. İnce ilk olarak Zile ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İnci, ardından Zile İlçe Başkanlığı ile Tokat İl Başkanlığı binalarının açılışını yaptı.

Burada bir basın mensubunun, "Kılıçdaroğlu’nun tezkereye hayır oyu verip, ‘Kandil'i PKK'nın başına yıkacağız' sözü tartışmalara neden oldu. Neler söylersiniz?" sorusuna Muharrem İnce, şu cevabı verdi:

"Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Trabzon'a gidip şehit babası, İzmir'de Atatürk'çü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olamayız. Ne diyorsak o. Zile'de söylediğimizi, Diyarbakır'da söyleriz. Diyarbakır'da söylediğimizi Trabzon'da söyleriz. Edirne'de söyleriz. Biz konjonktürel siyaseti doğru bulmuyoruz.

"Oy almak için yalan söylemeyiz"

Biz memleketin geleceği için, Memleket Partisi olarak 81 vilayetimizde 780 bin kilometrekarede, her bir karış toprağında aynı şeyleri söyleyeceğiz. Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz. Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey. 2 yıl olmasına şerh koyduk. Ama bundan önceki de 18 aydı tezkere zaten, onun için bizim tavrımız nettir. Bu siyasi duruşumuzu her yerde göstereceğiz."

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