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Siyaset Muharrem İnce'den CHP'ye olay sözler: Demokrasinin zerresi yok
Siyaset

Muharrem İnce'den CHP'ye olay sözler: Demokrasinin zerresi yok

CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurmak için harekeet geçen Muharrem İnce, CHP hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı. CHP’de kendisine destek veren vekillerin yakın takibe alındığını dile getiren İnce, "CHP’de demokrasinin zerresi yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 12:51:00 -
Muharrem İnce'den CHP'ye olay sözler: Demokrasinin zerresi yok

Yeni parti kurma çalışmaları için Yalova'daki evinde 'Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu' üyeleriyle toplantılar gerçekleştiren eski CHP vekili Muharem İnce, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Beni destekleyen CHP'li vekiller takip ediliyor"

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren İnce, kendisine destek veren vekillerin takibe alındığını, sosyal medya hesaplarının incelendiğini ve parti içinde ötekileştirildiğini kaydetti.

İnce, "Muharrem İnce'ye destek verenler partiden ötekileştirildi, dışlandı. Sosyal medyaları takip ediliyor. Belediye meclis üyesi dahi yapılmadılar. Bunlar doğru değil. Geçmişte demokrasi vardı. Şimdi partide demokrasinin zerresi yok. Kim söylüyorsa yalan söylüyor; ne ön seçim var, ne başka türlü kurullar var. Hiçbir kurul işlemiyor. Hiçbir kuralı yok" diye konuştu.

İçlerindeki provokatörlere dikkat etsinler

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara da değinen İnce, "Öğrencilere sağduyulu bir şekilde, yasalara uyarak protesto hakkını kullanmalarını, içlerindeki provokatörlere dikkat etmelerini tavsiye ederim" dedi.

CHP'den rahatsız ulusalcılar hedef

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Muharrem İnce CHP içerisinde kalmayacak. Yeni parti kurma yoluna gidiyor. Burada Muharrem İnce'ye hak veriyorum. Çünkü CHP içerisinde kendisini ifade etmesine izin verilmedi. Özellikle partideki ulusalcı kanat budandı. Önümüzdeki günlerde Muharrem İnce yeni bir parti ile halkın karşısına çıkacak. Muharrem İnce tabana oynuyor. CHP'ye oy vermiş ve durumdan rahatsız olan ulusalcılara yöneleceği düşünülüyor" dedi.

 

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