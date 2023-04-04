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Gündem Muharrem İnce'den canlı yayında tarihi gaf
Gündem

Muharrem İnce'den canlı yayında tarihi gaf

Yeniakit Publisher
2023-04-04 04:06:00 - 2023-04-04 04:07:00

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında 'Türkiye'nin beka problemi Muharrem İnce'dir'diyerek büyük bir gafa imza attı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. İnce, gündeme dair açıklamalar yaparken yayın sırasında bir dil sürçmesi yaşadı.

"Türkiye'nin beka problemi Muharrem İnce'dir"

Program sırasında depremle ilgili konuşan İnce, "Türkiye'nin beka problemi depremdir diyen Muharrem İnce'dir" diyeceğine "Türkiye'nin beka problemi Muharrem İnce'dir" ifadelerini kullandı.

"Caps yapacaklar"

Bunun üzerine araya giren Ersoy, "Şu söylediğinizi caps yapacaklar. Diliniz sürçtü ya" diye uyardı. İnce ise "Tam ne dedim orada" derken, Ersoy, "Türkiye'nin beka sorunu Muharrem İnce'dir, dediniz" diye yanıt verdi. İnce ise gülümsedikten sonra "Yapsınlar önemli değil" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

h.hüseyın

İnce, bir iki tepki oyu aldı, şaşkına döndü. yemezler. ve de güvenilmezdir. yani çok kaygandır.

Gültekin

Bir siyasetçinin dava ruhu inancından kaynaklanmıyorsa, hem samimi olamaz, hem de böylesi gafları çok olur, çünkü her konuda isteksizdir.
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