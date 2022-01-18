Muharrem İnce'den bomba İmamoğlu mesajı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı çağrının ardından ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan İnce, “İmamoğlu'nu desteklediğiniz iddiası doğru mu?” sorusuna, “Yok böyle bir şey” diye yanıt verdi. İBB Başkanı İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmediklerini ifade eden İnce, “Cumhurbaşkanı adayıyım, niye Ekrem'e destek vereyim? Ben CHP'nin çelişkilerini anlatmaya çalışıyorum. Erken seçim istiyorsun ama kurultayını erteliyorsun. Erdoğan ‘Kriz var, ben de seçimi erteliyorum’ dese ne yapacaksın?” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı adayı arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada, onlar kenara çekilsin”

İnce, sözlerinin devamında, “Karamollaoğlu, 400 bin oy almış, başrolde geziyor. Akşener, partisinden 1.5 milyon az oy almış, başrolde. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayından 4.5 milyon az oy almış, başrolde. Bana ‘Kenara çekil’ diyorlar. Partimden 4.5 milyon fazla oy almışım. Niye çekiliyorum? Cumhurbaşkanı adayı arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada. Onlar kenara çekilsin” ifadelerini kullandı.